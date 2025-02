Sanremo, Miriam Leone “Non vi nascondo l’emozione”

13 Febbraio 2025

​ SANREMO (ITALPRESS) – “Non vi nascondo l’emozione di essere qua, perché questo posto è il tempio del Festival, un po’ dell’italianità e di tante emozioni”. Miriam Leone racconta la gioia e l’onore di essere sul palco dell’Ariston, dopo aver detto sì senza esitazioni alla chiamata di Carlo Conti al quale anni fa aveva detto no.

