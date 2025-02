Sanremo, Settembre vince nella categoria nuove proposte

14 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – A Sanremo 2025 Settembre, in gara con il brano “vertebre” ha vinto nella categoria Nuove Proposte. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo hanno intervistato pochi giorni prima della proclamazione.

fsc/gtr