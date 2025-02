Scherma, Albini “Serve spingere su promozione e attrattività”

11 Febbraio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – “È un grandissimo onore essere qui in una cornice prestigiosa per la Federscherma. La scherma è l’unica disciplina olimpica presente alla Bit, è un’opportunità per promuovere la disciplina come sport ed eccellenza che ha portato grandissimo prestigio alla nostra nazione, ma anche per promuovere il territorio e quindi i luoghi in cui la scherma si sviluppa”. Lo ha dichiarato Elisa Albini, consigliera federale della Federazione italiana Scherma, intervenuta a margine del panel dedicato all’accordo di collaborazione tra la FIS e la Regione Valle d’Aosta. “Sicuramente, come sappiamo tutti noi, i tempi cambiano e corrono, è importante sempre rimanere rilevanti, essere attrattivi soprattutto per i giovani, dobbiamo spingere sulla promozione e sull’attrattività. Una partnership col territorio è fondamentale, permette di supportare il movimento e di trovare una connessione quella che è l’eccellenza locale”.

pia/gm/gtr