Schifani “Fatti notevoli sforzi per potenziare sicurezza informatica”

28 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Medici, infermieri e amministrativi devono essere sensibilizzati sull’importanza della sicurezza informatica e formati per riconoscere le minacce digitali. La cybersecurity richiede un’azione coordinata tra governi, aziende tecnologiche, ospedali e università per sviluppare soluzioni innovative e condividere le migliori pratiche. Nella Regione Siciliana abbiamo fatto notevoli sforzi negli ultimi due anni per potenziare, in tema di sicurezza informatica, le nostre infrastrutture digitali.

Grazie ad un investimento di otto milioni di euro abbiamo innovato e qualificato il nostro centro tecnico, il cuore pulsante dell’infrastruttura digitale regionale, rendendolo conforme agli standard richiesti proprio da ACN. Ma la vera scommessa odierna è uscire dallo schema di frammentazione in cui operano, le singole ASP, che agiscono autonomamente rispetto ad i fabbisogni informatici, con un aggravio di costi e duplicazioni di sistemi informativi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervento al convegno “La minaccia cibernetica al settore sanitario”, a Villa Igiea, a Palermo. “Un settore sanitario all’avanguardia, capace di dare risposte efficienti in termini di prevenzione, cura e assistenza dei pazienti, necessita di una governance digitale unica, capace di servire l’intero ecosistema regionale, senza inutili sovrapposizioni. Proteggere i dati e i sistemi significa tutelare la salute e la fiducia dei nostri cittadini”, conclude Schifani. xd6/vbo/gtr