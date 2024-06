Schifani “L’autonomia non sottrae risorse al Sud”

26 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna preoccupazione perché il Mezzogiorno deve modernizzarsi. È una riforma che non sottrae risorse al Sud anche perché prima di essere esecutiva vengano individuati a livello nazionale i Livelli essenziali delle prestazioni e le relative risorse, in modo tale che non esistano una serie A e una serie B sui diritti fondamentali del cittadino”. Così il presidente della Regione Siciliana e del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, a margine di una conferenza stampa a Roma.

