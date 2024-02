Schillaci “Superare le diseguaglianze nell’offerta sanitaria”

Febbraio 20, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le sfide del futuro sono quelle sicuramente di superare le disuguaglianze che ancora ci sono nell’offerta sanitaria della nostra Nazione e quelle di mettere le nuove tecnologie al servizio dei cittadini. Poi guardiamo alla prevenzione, siamo una nazione con un gran numero di persone over 65, quindi dobbiamo investire in prevenzione”, ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

