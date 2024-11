Scontri Bologna, Tajani “Minacce? Non ci faremo intimorire”

11 Novembre 2024

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – “Certamente non ci facciamo intimorire dalle minacce, ma credo che neanche gli elettori bolognesi si facciano intimorire”. Così il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, dopo gli scontri a Bologna, a margine del comizio del centrodestra nel capoluogo emiliano.

