Scoperta a Barletta discarica abusiva materiali provenienti da scavi

25 Marzo 2024

​ BARLETTA (ITALPRESS) – I Militari del Nucleo PEF di Barletta hanno eseguito decreto di sequestro preventivo, impeditivo e funzionale alla confisca di rapporti bancari, quote societarie, intero compendio aziendale, 2 immobili e 56 suoli per circa 10 ettari in parte adibiti a discarica abusiva.

tvi/gsl