Sequestrati 10 chili di eroina, un arresto nel Milanese

Marzo 11, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Operazione antidroga, a Corsico, nel milanese, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino albanese di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, trovato in possesso di 10 chili di eroina e 670 grammi di cocaina, deve rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, nel transitare in via Dei Gigli, hanno notato un uomo che, spesso, prendeva il telefono cellulare come per effettuare o ricevere brevi telefonate prima di avvicinarsi a un mini suv che ha aperto utilizzando le chiavi. I poliziotti, visto l’evidente nervosismo del 39enne, hanno subito perquisito sia lui che l’auto rinvenendo 10 panetti, di diverso colore, di eroina per un peso lordo complessivo di 7,7 chili circa. Dal controllo è emerso che aveva un mazzo di chiavi di immobili e di lucchetti per il quale l’uomo ha dato risposte vaghe e evasive al fine evidente di eludere il controllo. Gli agenti hanno verificato come una delle chiavi aprisse la porta metallica che conduce ad una cantina in via Delle Rose, dove hanno rinvenuto e sequestrato sostanza da taglio, quattro involucri con 670 grammi di cocaina, sette involucri con 2,3 chili di eroina, una pressa idraulica, un frullatore, una macchina sottovuoto, quattro bilancini e materiale per il confezionamento. vbo