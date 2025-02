Sequestrati a Catania 250 chili di marijuana

17 Febbraio 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – Un ingente quantitativo di marijuana è stato scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Catania nel corso di un controllo nei pressi di un vecchio deposito dismesso nel quartiere San Cristoforo, nel capoluogo etneo. I militari hanno sequestrato 2 quintali e mezzo di droga nascosta in sacchi neri tra materiali di risulta, accatastati lungo una viuzza laterale e senza via d’uscita. I carabinieri, al termine dell’intervento, hanno recuperato 34 tra buste e sacchi di plastica, chiusi o sigillati, contenenti la marijuana la cui vendita al dettaglio, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato tra 1.5 e 2 milioni di euro. vbo

(fonte video ufficio stampa Carabinieri)