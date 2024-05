Sesso in cambio di favori, arrestato funzionario comunale a Campagnano

16 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 7 persone, di cui 6 arrestate, gravemente indiziate, a vario titolo, di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Tivoli. L’indagine, originata dalla trasmissione di una relazione redatta dai servizi sociali del Comune di Campagnano di Roma alla Procura di Tivoli, ha consentito ai Carabinieri di raccogliere, in poco più di cinque mesi, gravi indizi di colpevolezza in ordine a condotte illecite in capo a un funzionario del comune di Campagnano di Roma, di 64 anni, responsabile di un settore dell’ente amministrativo, che, come riportato nell’atto a firma del giudice, con un sistematico e collaudato “modus operandi”, abusando e sfruttando la qualifica rivestita all’interno del comune, ha avvicinato donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica in cambio di prestazioni sessuali. Gli investigatori, inoltre, hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine a due distinti episodi di corruzione posti in essere dal funzionario e dai rappresentanti di una società cooperativa e di una associazione culturale. Sono tuttora in corso perquisizioni in alcuni uffici pubblici, al fine di accertare la regolarità delle procedure amministrative delle gare che vedono coinvolta la società cooperativa interessata dall’indagine. vbo