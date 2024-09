Si conclude il tour di Kellogg’s Better Days a Roma

30 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Milano e Roma sono state le tappe conclusive di Kellogg’s Better Days, iniziativa di Kellanova, partita nel 2023, che ha portato alla riqualificazione di 7 campi da basket anche nelle periferie di Pesaro, Torino e Brindisi quest’anno, di Milano e Reggio Emilia l’anno scorso. Obiettivo, promuovere uno stile di vita sano, basato sul binomio alimentazione equilibrata–sport, e i valori dell’inclusione e della diversità. Il tour, dopo aver raggiunto per la seconda volta il capoluogo lombardo, si è concluso nella Capitale, dove – alla presenza di Elisa Tudino, Activation Lead Italia di Kellanova – Marco Belinelli, cestista di fama internazionale e Ambassador per il secondo anno di Kellogg’s Better Days, ha inaugurato il playground della Cecchina.

