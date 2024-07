Sicurezza lavoro, Bombardieri “Patente a punti non risolve problema”

24 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “La patente a punti non risolve il problema anche se è stata inserita ieri, all’ultimo momento, una norma che prevede la possibilità di sospendere l’attività dell’azienda nel caso di incidente mortale”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del convegno “Una Repubblica fondata sul lavoro ‘sicuro’. Le proposte del M5S per garantire la sicurezza sul lavoro”.

xc3/col3/gtr