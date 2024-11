SkinLongevity Magazine – Puntata del 2/11/2024

2 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella seconda puntata di Skinlongevity Magazine, nuovo format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Franco Rongioletti, dermatologo, direttore dell’Unità di Dermatologia Clinica dell’IRCCS ospedale San Raffaele e professore ordinario di dermatologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; e Giuseppe Cannata, dermatologo e direttore del Centro Dermatologico Ligure di Imperia. La prevenzione del melanoma e le patologie delle unghie tra gli argomenti della puntata.

sat/gsl