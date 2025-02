SkinLongevity Magazine – Puntata dell’8/2/2025

8 Febbraio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella nona puntata di Skinlongevity Magazine, nuovo format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Antonio Costanzo, direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia e del Laboratorio di Patologia Cutanea presso l’Humanitas University, e Anna Graziella Burroni, dirigente medico della Clinica Dermatologica di Genova e presidente della SIDEP. La psoriasi e la psicodermatologia gli argomenti della puntata,

sat/gsl