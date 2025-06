Slovenia, Ambasciatore Cavagna “confine punto di condivisione”

12 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Il confine tra Italia e Slovenia “non è più un confine che separa, ma è un confine che è diventato punto di incontro, punto di condivisione, punto di scambio e che è sempre meno avvertibile”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Lubiana, Giuseppe Cavagna, in un’intervista all’agenzia Italpress.

