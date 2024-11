“Smart Building Levante”, Frulli “Qualificare le fiere specializzate”

14 Novembre 2024

​ BARI (ITALPRESS) – È stata inaugurata questa mattina “Smart Building Levante 2024”, la terza edizione dell’expo-forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica in ambito home, building e city del Mezzogiorno, in corso fino a domani pomeriggio in Fiera del Levante a Bari. La manifestazione vede la presenza di oltre 150 aziende specializzate, numerosi ricercatori, manager ed esperti nel settore della transizione digitale ed energetica. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il prorettore del Politecnico di Bari Fabio Fatiguso, la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio, il direttore di Smart Building Levante Luca Baldin e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“Stiamo facendo vivere questo quartiere – ha detto Frulli – dodici mesi all’anno. Era il nostro obiettivo quando mi sono insediato Lo è soprattutto poi qualificare le fiere come quella che stiamo vedendo oggi di Smart building levante non solo come appuntamenti creati ad hoc anche per il sud ma come fiere compartecipate: non solo stiamo ampliando l’offerta delle fiere durante l’anno, ma stiamo entrando nella gestione con gli organizzatori storici di queste fiere specializzate ,proprio perché vogliamo qualificare sia la struttura di Nuova Fiera del Levante, sia la qualità delle nostre persone. Questo penso sia il percorso giusto. Abbiamo ancora altri due eventi entro fine anno, dunque possiamo ritenerci soddisfatti che il 2024 sia stato un anno di startup importante e affronteremo il 2025 con oltre 18 fiere specializzate”.

