Soldini “Romania in evoluzione, grande collaborazione con l’Italia”

12 Dicembre 2024

​ BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “C’è un’osmosi tra Italia e Romania, l’interscambio commerciale è di 20 miliardi e le prospettive sono di crescita”. Lo afferma Micaela Soldini, direttore dell’ICE di Bucarest, intervistata da Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress nella capitale rumena.

