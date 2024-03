Marzo 1, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Solo il 43% dei giovani usa regolarmente il preservativo, un dato in calo rispetto al 57% del 2019. Tra i motivi non volere interrompere il momento (per il 28% dei giovani) e la difficoltà di dialogo (21%). Appare ormai radicata tra i giovani una cultura del sesso basata sull’importanza della performance personale a discapito del valore di un momento, fatto di responsabilità e rispetto reciproco. Questa la fotografia scattata dall’annuale Osservatorio “Giovani e sessualità”, realizzato da Durex su un campione di 15.000 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni.

