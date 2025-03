Sorsi di benessere – Crema proteica con barbabietole e fagioli

2 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Una crema veloce, sana e gustosa con barbabietole e fagioli cannellini! Ricca di ferro e proteine vegetali, è perfetta da accompagnare con verdure, formaggi o da gustare da sola. Il tocco di limone aiuta ad assorbire meglio i nutrienti. A parlarne è Angelica Amodei nella nuova puntata di Sorsi di Benessere.

sat/mrv