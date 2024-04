Sorsi di benessere – Proteine vegetali? Ecco la crema di cannellini

7 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Cannellini, lime ed erba cipollina per una crema di fagioli ricca di proteine vegetali, fibre e vitamina C, ideale per accompagnare crostacei o crudités. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

