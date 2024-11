Sorsi di benessere – Quando l’acqua aromatizzata diventa funzionale

24 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Chicchi di melagrana e mandarino per un’acqua funzionale, non solo saporita ma anche ricca di vitamina C e antiossidanti, alleata del benessere e delle difese immunitarie. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

