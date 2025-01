Sorsi di benessere – Un hummus originale e dal gusto delicato

26 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Ceci, peperoni e capperi, per un hummus originale e dal gusto delicato, ideale per arricchire aperitivi o pasti leggeri. Perfetto da abbinare a cruditè, pane tostato o una piadina calda. A prepararlo è Angelica Amodei nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

sat/mrv