Sorsi di benessere – Una tisana di colore rosso… come il Natale!

22 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Carcadè, frutti rossi essiccati e anice stellato per una tisana idratante e digestiva, perfetta per rilassarsi durante le feste. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere, che svela i segreti di questa bevanda naturale, dal sapore unico.

