Sorsi di benessere – Una tisana per il benessere dell’intestino

5 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Una tisana a base di semi di coriandolo, semi di finocchio, scorza di arancia e limone che aiuta a contrastare il senso di gonfiore e a favorire la digestione. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere. mrv/sat/gtr