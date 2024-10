Spacciavano nei pressi di un circolo privato, 4 arresti a Canosa

17 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BARLETTA (ITALPRESS) – Nel corso di una operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, sono state eseguite ordinanze di applicazione di misura cautelari in carcere, agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone nel comune di Canosa di Puglia. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ed eseguita dai militari della Stazione di Canosa di Puglia – Compagnia Carabinieri di Andria, a seguito di alcuni esposti redatti da un comitato spontaneo di cittadini residenti, che lamentavano lo stato di degrado del proprio quartiere, ha svelato l’esistenza e l’operatività di un gruppo dedito in modo stabile allo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente nei pressi di un circolo privato.

tvi/gtr/red

(ITALPRESS)