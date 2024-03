Spada “Assolombarda Awards sono gli Ambrogini delle imprese”

Marzo 14, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Gli Assolombarda Awards sono quelli che noi abbiamo voluto chiamare gli Ambrogini delle imprese. Abbiamo deciso una volta l’anno di premiare tutte le aziende attraverso un concorso a cui hanno partecipato su determinati temi come quello della sostenibilità, dell’innovazione, del design e del sociale”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine dell’edizione 2024 degli Awards dell’associazione.

