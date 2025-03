Spari contro ragazzo, a Bologna arrestati autori tentato omicidio

12 Marzo 2025

​ BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna ha dato esecuzione, ieri, a due misure cautelari in carcere nei confronti degli autori di un tentato omicidio accaduto in data 9 giugno 2024, nel quale rimase gravemente ferito un giovane ragazzo, colpito con colpi di arma da fuoco.

