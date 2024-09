Sportcity Day, 162 città diventano palestre a cielo aperto

23 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Un’occasione per diffondere la cultura sportiva, trasformando l’Italia in una vera e propria “Repubblica del Movimento”. Questo l’obiettivo dello Sportcity Day, evento in programma il 22 settembre, giunto alla quarta edizione. Un appuntamento che dal 2020 promuove uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, associazioni sportive e nuovi stakeholders.

spf/ari/gtr