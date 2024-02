Stellantis, Tronzano “Mirafiori ha un gap che va colmato”

Febbraio 20, 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “Mirafiori ha un gap che va colmato, il gruppo ha già organizzato 10 incontri su questo tema e altri 5 sono previsti a stretto giro, noi a breve presenteremo con il ministro Urso un documento, con l’obiettivo del milione di auto prodotte in Italia, dedicato anche alla fabbrica torinese. Il dialogo va avanti” spiega l’assessore regionale alle Attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano.

