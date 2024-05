Stellantis, Uliano “A Mirafiori anche la 500 ibrida dal 2026”

27 Maggio 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “La nuova 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori dal primo trimestre 2026”. Lo ha annunciato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, al termine dell’incontro con il ceo di Stellantis Carlos Tavares. “In due anni, inoltre, dalla primavera 2025 verranno sviluppati 5 modelli elettrici e la Jeep Compass ibrida su Melfi – aggiunge -. Su Cassino conferme su Giulia e Stelvio, e su Pomigliano è stato confermato che la produzione proseguirà oltre il 2029. Servono però risposte sull’obiettivo del milione di auto prodotte. Chiederemo un incontro al Governo” aggiunge.

