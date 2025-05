Strage Capaci: Giuli “Oggi andava evitata qualsiasi forma di polemica”

23 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi, in questo anniversario straordinario, bisognava essere di esempio per i giovani, valorizzare questo straordinario museo, ricordare due straordinarie figure ed evitare qualsiasi forma di discordia o polemica”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Palazzo Jung a Palermo, a margine delle celebrazioni per il 33esimo anniversario della strage di Capaci. “Laddove ci sono periferie abbandonate e quartieri dimenticati si annidano malavita e isolamento sociale – aggiunge Giuli – La cultura deve creare relazioni comunitarie ed essere rigenerazione urbana nei luoghi dove i giovani devono trovare strumenti di conoscenza e sensibilizzazione alla comunità“. xd8/vbo/mca1