Successo per la terza edizione di “Pet Carpet. Un riciclo da Oscar”

20 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ E’ partita sotto i migliori auspici con una raccolta di accessori pet non più utilizzati la III edizione di “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar”, la campagna green e solidale che rimette in circolo gli accessori in buono stato degli animali più fortunati e pronti per essere consegnati ai rifugi. Ideata dall’associazione Pet Carpet, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, l’iniziativa che consente di ridurre gli sprechi anche quando si parla di amici a 4 zampe ha preso il via, con lo slogan “Io non li abbandono. Tu gli ridai vita”, con una serata speciale che si è svolta di fronte ad una platea gremita al Circolo Canottieri Roma. La presidente è stata affiancata alla conduzione dall’attore Emanuele Vezzoli, protagonista di tante fiction di successo. La kermesse, realizzata con il patrocinio di Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e i volontari dell’associazione City Angels, è iniziata con tante donazioni da parte degli ospiti presenti. Una giuria di esperti e personaggi ha valutato le opere appartenenti alle diverse categorie. Miglior Foto Circolo Canottieri a Francesca Trotta con Daikiri; Miglior foto Giulius Elisabetta Quaresima con i suoi 5 cagnolini, Miglior foto Pet Carpet Camelia Michaela Tofan con Cherry, Miglior Video Social Emanuele Losa con il coniglio Tazio; Miglior libro “Il calabrone vola lo stesso” di Sara Perri; Miglior Volontaria Pamela Pierini e Miglior scuola green & pet l’Istituto Elisa Scala del quartiere periferico romano Borgata Finocchio.

mgg/mrv