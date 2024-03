Sud chiama Nord, De Luca “Rete di movimenti civici per le Europee”

Marzo 2, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Da Taormina lanciamo un appello

a tutti i movimenti civici, per esprimere la loro voce alle prossime Europee”. Lo ha

detto Cateno De Luca, all’assemblea nazionale di Sud chiama Nord a Taormina.

sat (fonte video: ufficio stampa Sud chiama Nord)