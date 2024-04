Tabusi “Affrontare sfide di grande livello come cambiamento climatico”

22 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere bravi a raccontare ciò che c’è dietro l’immagine, vale a dire il tessuto della natura insieme all’essere umano. Il rischio è il degrado”. Lo ha detto Massimiliano Tabusi, Vicepresidente della Società Geografica Italiana, in occasione della 15a edizione di “Obiettivo Terra” 2024, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d’Italia.promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana,

