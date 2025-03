Tacconi “Il calcio di oggi mi annoia, Carnesecchi mi piace”

4 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Tutto il calcio è cambiato: quello di oggi mi annoia e non mi piace. Partono tutti dal portiere e non tira nessuno in porta. Portieri? Mi piace Carnesecchi, potrebbe essere il mio erede. Mi assomiglia e sta parando bene in una squadra in forma come l’Atalanta”. Lo ha detto l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. Tacconi ha scritto il libro “L’arte di parare”, ed ha raccontato quanto la sua famiglia sia stata importante per tornare alla vita dopo l’aneurisma del 2022.

spf/gm/gsl