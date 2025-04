Tajani “Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner”

12 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una guerra commerciale tra Europa e Usa. In questo senso va la visita del nostro presidente del Consiglio a Washington. Vogliamo dialogare con tutti. Siamo qui in India per rinforzare la collaborazione con un paese fondamentale. La Via del Cotone è un’altra straordinaria opportunità sulla quale stiamo lavorando tantissimo. Con la Cina continueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali, ma il nostro principale interlocutore sono gli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’incontro a New Delhi con la presidente indiana Droupadi Murmu.

abr/

fonte video Farnesina