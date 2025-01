Tajani “Sbagliata la protesta dei magistrati”

25 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Non c’è invasione da parte del potere esecutivo né tantomeno da parte del potere legislativo. Secondo me è una protesta sbagliata e neanche nel rispetto della Costituzione. Bisogna leggerla e studiarla la Costituzione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la protesta delle toghe, a margine di un convegno a Milano.

xh7/mgg/