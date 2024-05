Tennis, il Palermo Ladies Open 2024 dal 13 al 21 luglio

13 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le novità di quest’anno sono poche ma importanti: la finale del doppio sarà il sabato, perché c’è la concomitanza con le Olimpiadi che obbligherà i tornei della settimana successiva ad anticipare le loro finali al venerdì. Motivo per il quale cercheremo di anticipare almeno quella del doppio per dare la possibilità alle giocatrici di andare a Praga e forse ad Amburgo. Poi essendoci le Olimpiadi nei campi in terra battuta del Roland Garros, il nostro è l’unico torneo dopo Wimbledon dove poter testare la preparazione. Ci aspettiamo un parterre di giocatrici molto interessante”. Lo ha detto all’Italpress il direttore del Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, a margine della presentazione del torneo WTA 250, in programma dal 13 al 21 luglio. E sulle sfide per il futuro per il Country Time Club di Palermo: “Abbiamo acquistato un altro ettaro di terreno. Aggiungeremo altri cinque campi in duro e uno coperto, una piscina di venticinque metri e un centro di riabilitazione per lo sport. Così avremo un impianto con venti campi da tennis, sei di padel, tre di pickleball, tre piscine, una foresteria. Ci proponiamo per fare nuovi e grandi eventi. E cercheremo di far diventare Palermo la casa di tanti atleti importanti, che potranno venire ad allenarsi”.

