Tg Ambiente – 13/4/2025

13 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Copernicus, la terra continua a scaldarsi

– Trasporto marittimo, una roadmap per la decarbonizzazione

– I cambiamenti climatici rallentano la Corrente Circumpolare Antartica

– L’educazione alla sostenibilità al centro del Progetto Scuole di E.ON

gsl