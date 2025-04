Tg Economia – 17/4/2025

17 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– La Bce taglia ancora i tassi di interesse

– L’agroalimentare traina il Pil italiano

– Ancora in calo il mercato dei veicoli commerciali

– Fisco, verso un condono delle cartelle inesigibili

abr/mrv