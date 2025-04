Tg Economia – 24/4/2025

24 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Imprese, saldo stabile tra aperture e chiusure nel primo trimestre

– In crescita il mercato dei rimorchi e semirimorchi

– I borghi italiani conquistano i turisti

– Fisco, volture catastali più semplici con il servizio on line

abr/gtr