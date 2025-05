Tg Economia – 28/5/2025

28 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Confindustria chiede un piano straordinario per la crescita

– Aumentano le ispezioni sui luoghi di lavoro

– Viaggi d’affari, frenata ad aprile

– Nuova rottamazione fiscale, interessati 23 milioni di italiani

