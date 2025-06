Tg Economia – 4/6/2025

4 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Ad aprile segnali contrastanti per l’occupazione

– Ue, Commissione propone bilancio da 300 miliardi per il 2026

– Stabile il mercato dell’auto a maggio

– Fisco, i rimborsi del modello 730 pignorabili se ci sono pendenze

abr/gtr