Tg News – 20/5/2025

20 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Delitto Garlasco: Sempio non si presenta dai Pm, Stasi sì

– Putin: “Russia e Ucraina trovino compromessi”

– Nuove sanzioni per la Russia da Ue e Gb

– Papa Leone XIV: “Mai pensato di essere eletto”

– Onu: altri aiuti a Gaza o 14mila bimbi rischiano morte

– Oms annuncia primo storico accordo su pandemie

– Addio a Nino Benvenuti, campione olimpico di Roma 1960

– Cuori Olimpici fa tappa a Cremona e celebra il fiume Po

– Previsioni 3B Meteo 21 Maggio

