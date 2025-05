Tg News – 27/5/2025

27 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Rapina a un distributore vicino a Roma, ucciso un benzinaio

– Meloni a Confindustria: “Bruxelles rimuova dazi interni”

– Mosca: “Per la pace serve tempo”, minacce a Berlino

– In corso negoziati diretti tra Siria e Israele

– Garlasco, il killer non si lavò le mani

– ‘Ndrangheta, allarme della Dia su grandi opere

– Strage Viareggio, confermata condanna a 5 anni per Moretti

– Su Amazon tornano le eccellenze del Made in Italy

– Previsioni 3B Meteo 28 Maggio

