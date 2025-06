Tg News – 3/6/2025

3 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Gli 007 di Kiev: “Colpito ponte in Crimea con 1100 kg di esplosivi”

– In una fossa comune in Siria il corpo di Padre Dall’Oglio

– Inzaghi lascia l’Inter e vola in Arabia

– Minacce alla figlia di Meloni, sospeso il professore

– Cinque minori intossicati in piscina a Roma

– Martina Carbonaro non è morta subito

– Ocse, la crescita globale frena al 2,9% nel 2025 e 2026

– Assemblea Generale Onu, Baerbock eletta presidente dell’80^ sessione

– Previsioni 3B Meteo 4 Giugno

gsl