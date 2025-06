Tg News – 4/6/2025

4 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Delitto Garlasco, famiglia Poggi: “Basta illazioni su Chiara”

– Ai funerali di Martina la folla urla “giustizia”

– Rivolta in carcere a Marassi, due agenti feriti

– Viterbo, a fuoco l’Università della Tuscia

– Dl Sicurezza è legge, protesta opposizioni in Senato

– Putin: “Kiev sta diventando un’organizzazione terroristica”

– Ue promuove Italia sul deficit, nessuna nuova misura

– Webuild, al via un nuovo impianto di depurazione in Argentina

– Previsioni 3B Meteo 5 Giugno

