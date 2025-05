Tg Università – 26/5/2025

26 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Reclutamento dei docenti, passi avanti per la riforma

– Danza e studio, a Milano Bolle incontra gli studenti della Cattolica

– Alla Sapienza Urania’s passion, opera che celebra la scienza inclusiva

fsc/azn