Tiro a volo, Bacosi e Rossetti “Era destino un oro insieme”

6 Agosto 2024

​ PARIGI (ITALPRESS) – “Sono felicissima, tre Olimpiadi e tre medaglie. Cosa volere di più? Certo, poteva arrivare quella nell’individuale, è mancata. Si vede che era destino che dovevo conquistare quest’oro insieme a Gabriele e va bene così”. Lo ha dichiarato Diana Bacosi, a Casa Italia per festeggiare l’oro olimpico nel tiro a volo con Gabriele Rossetti. “Era importante vincere anche questa, perchè sarebbe mancata” le parole dell’azzurro. “Abbiamo scritto la storia, il primo mixed team del tiro a volo skeet lo abbiamo portato a casa. Era destino, è stata una gara stupenda dall’inizio alla fine. C’è stata tanta fiducia tra me e Diana, ci siamo divertiti, ci abbiamo creduto, l’abbiamo portata a casa”.

